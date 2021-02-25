По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировали 111 762 965 случаев коронавируса.
За последние сутки в мире Covid-19 заболел 326 531 человек.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 2 479 678 пациентов, за сутки — 8 384.
Где больше всего больных коронавирус:
- США — 27 883 560;
- Индия — 11 030 176;
- Бразилия — 10 195 160;
- Российская Федерация — 4 200 902;
- Великобритания — 4 134 643.
Страны с самыми высокими показателями смертности:
- США — 496 850;
- Бразилия — 247 143;
- Мексика — 180 536;
- Индия — 156 567;
- Великобритания — 121 305.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 24 февраля зафиксировали 1 317 694 случая. За сутки заболевание обнаружили у 5 850 человек. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник. Госпитализировали 3 049 украинцев.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.