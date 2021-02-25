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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Более 300 тыс. новых случаев: коронавирус в мире 24 февраля

По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировали 111 762 965 случаев коронавируса.

Коронавирус в мире

За последние сутки в мире Covid-19 заболел 326 531 человек.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 2 479 678 пациентов, за сутки — 8 384.

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Где больше всего больных коронавирус:

  • США — 27 883 560;
  • Индия — 11 030 176;
  • Бразилия — 10 195 160;
  • Российская Федерация — 4 200 902;
  • Великобритания — 4 134 643.

Страны с самыми высокими показателями смертности:

  • США — 496 850;
  • Бразилия — 247 143;
  • Мексика — 180 536;
  • Индия — 156 567;
  • Великобритания — 121 305.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 24 февраля зафиксировали 1 317 694 случая. За сутки заболевание обнаружили у 5 850 человек. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник. Госпитализировали 3 049 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Depositphotos

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