Швейцария предоставит привилегии для вакцинированных от коронавируса

В Швейцарии рассматривают введение определенных исключений относительно карантина для людей, которые сделали вакцинацию от коронавируса.
Такая инициатива возникла с целью поощрения вакцинации.
В документе говорится о введении привилегий для вакцинированных людей, хотя для этого нет юридических оснований. Однако там речь не идет об ограничении доступа к лечению, но частные клиники по желанию потенциально смогут требовать справку о вакцинации.
Вакцинированным людям могут позволить свободно посещать рестораны, концерты и другие массовые мероприятия. В то же время им все равно придется носить защитные маски.
Исключения будут для людей, которые из-за аллергические реакции, беременность или другие медицинские противопоказания не могут вакцинироваться. Чтобы получить привилегии, таким лицам нужно будет заранее сдать тест на коронавирус или быстрый тест на месте.
Такие привилегии в Швейцарии будут введены только после того, как вакцина будет доступной для большинства взрослого населения. По предварительным данным, это произойдет в мае-июне 2021 года.
Когда закончится пандемия коронавируса
24 февраля во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия коронавируса может закончиться уже через год, в начале 2022 года.
По мнению главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, сейчас вирус лучше изучен, чем в 2020 году. Он продолжит распространяться в мире, однако потребности в жестких карантинных ограничениях уже не будет.
Источник: Blick