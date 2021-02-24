Швейцария предоставит привилегии для вакцинированных от коронавируса

В Швейцарии рассматривают введение определенных исключений относительно карантина для людей, которые сделали вакцинацию от коронавируса.

Такая инициатива возникла с целью поощрения вакцинации.

В документе говорится о введении привилегий для вакцинированных людей, хотя для этого нет юридических оснований. Однако там речь не идет об ограничении доступа к лечению, но частные клиники по желанию потенциально смогут требовать справку о вакцинации.

Читайте В Израиле продлили обязательный карантин для туристов

Вакцинированным людям могут позволить свободно посещать рестораны, концерты и другие массовые мероприятия. В то же время им все равно придется носить защитные маски.

Исключения будут для людей, которые из-за аллергические реакции, беременность или другие медицинские противопоказания не могут вакцинироваться. Чтобы получить привилегии, таким лицам нужно будет заранее сдать тест на коронавирус или быстрый тест на месте.

Такие привилегии в Швейцарии будут введены только после того, как вакцина будет доступной для большинства взрослого населения. По предварительным данным, это произойдет в мае-июне 2021 года.

Когда закончится пандемия коронавируса

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия коронавируса может закончиться уже через год, в начале 2022 года.

По мнению главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, сейчас вирус лучше изучен, чем в 2020 году. Он продолжит распространяться в мире, однако потребности в жестких карантинных ограничениях уже не будет.

Источник: Blick