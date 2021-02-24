В Южной Корее с 26 февраля 2021 года начинают процесс вакцинации населения против коронавируса.

Иммунизацию будут проводить веществом от AstraZeneca, которую произвели в стране.

— Мы начинаем первую историческую вакцинацию в пятницу, а вакцины будут выпущены сегодня. Это первый шаг, который приведет нас к долгожданному возвращению к нормальной жизни, — отметил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

По его словам, специалисты будут контролировать процесс транспортировки и доставки вакцин. Сначала прививки сделают медикам.

При этом власти страны собираются до июля привить 10 млн человек из групп риска, а до ноября достичь коллективного иммунитета.

Вакцинация против коронавируса

Несмотря на то, что вакцинация против коронавируса началась в мире еще в декабре 2020 года, некоторые страны только сейчас объявили о старте иммунизации.

Среди них Австралия, где прививки начали делать 21 февраля.

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