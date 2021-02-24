В ряде европейских стран заявляют о начале третьей волны распространения коронавируса. В государствах растет количество новых случаев болезни.

Ухудшение ситуации с Covid-19 фиксируют в Польше, Литве и Германии.

Так, в Польше еще 19 февраля заявили, что эпидситуация в стране усложняется. Глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в государстве наблюдается третья волна коронавируса.

22 февраля о третьей волне Covid-19 заговорили в Литве, пишут местные СМИ.

А 23 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о начале третьей волны эпидемии в Германии.

— Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной, — отметила Ангела Меркель.

Коронавирус в мире

Несмотря на обострение обстановки с коронавирусом в Европе, в феврале ВОЗ зафиксировала общее улучшение эпидситуации на планете.

По данным организации, общие показатели по суточному приросту и летальности улучшились.

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Источник: RMF24, Postimees, DW