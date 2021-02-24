В американской компании Microsoft заявили, что у них есть доказательства того, что именно Российская Федерация стоит за массовыми кибератаками на правительственные системы США в декабре 2020 года.

Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит.

— На данной стадии у нас есть свидетельства, указывающие на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-либо еще, — сказал Брэд Смит.

При этом глава компании, специализирующейся на кибербезопасности, Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него пока нет информации о причастности России к атаке.

А руководитель компании по кибербезопасности FireEye Кевин Мандиа отметил, что инструменты, которые использовались во время кибератаки, не похожи на те, что чаще всего применяет РФ.

Кибератаки на США

В США заявили, что готовы отвечать России не только санкциями за масштабные кибератаки.

В стране разрабатывают ответные меры.

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Источник: PBS NewsHour