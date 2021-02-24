В американской компании Microsoft заявили, что у них есть доказательства того, что именно Российская Федерация стоит за массовыми кибератаками на правительственные системы США в декабре 2020 года.
Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит.
— На данной стадии у нас есть свидетельства, указывающие на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-либо еще, — сказал Брэд Смит.
При этом глава компании, специализирующейся на кибербезопасности, Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него пока нет информации о причастности России к атаке.
А руководитель компании по кибербезопасности FireEye Кевин Мандиа отметил, что инструменты, которые использовались во время кибератаки, не похожи на те, что чаще всего применяет РФ.
Кибератаки на США
В США заявили, что готовы отвечать России не только санкциями за масштабные кибератаки.
В стране разрабатывают ответные меры.
Подробнее о кибератаках РФ читайте на Фактах ICTV.
Источник: PBS NewsHour