В США бесплатно раздадут более 25 млн масок местным медицинским центрам и другим организациям в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

По словам представителей Белого дома, у американцев с низким доходом до сих пор нет доступа к маскам. По этой причине на территории страны бесплатно раздадут такое большое количество масок.

Предварительно американцы смогут получить маски в медицинских центрах и местах общественного питания. Ожидается, что маски смогут получить от 12 до 15 млн людей.

Тканевые маски будут иметь размеры для детей и взрослых. Также их можно будет стирать для повторного использования.

Вакцинация в США

В США планируют изготовить и продать 240 млн доз вакцин против коронавируса в марте. Среди них препараты от компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Сначала препараты будут распределять в США, а затем смогут поставлять в другие страны.

Вакцину Pfizer хотят разрешить хранить в стандартных морозильных камерах вместо ультрахолодных условий. Такое решение должно одобрить Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. В 2020 году эта организация дала разрешение на экстренное использование вакцины при ее хранении при температуре от -80ºC до -60ºC.