На Кубе начали массово производить собственную вакцину против коронавируса.

Вещество называется Abdala. О старте промышленного производства вакцины сообщила кубинская фармацевтическая компания BioCubaFarma.

По данным СМИ, во время клинических испытаний вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с коронавирусом, однако точные показатели не называются.

Первую фазу испытаний вакцины Abdala начали на Кубе еще 7 декабря 2020 года, вторую — 1 февраля 2021 года.

Сейчас в стране готовятся приступить к третьему, заключительному, этапу испытаний. Он запланирован на март.

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Вакцинация в мире

В мире уже три месяца длится массовая вакцинация против коронавируса. Ряд стран уже стали заявлять о дефиците вещества.

Эту проблему некоторые государства пытаются решить путем производства собственной вакцины, среди них — Бразилии, Казахстан.

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Источник: Granma