PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Куба начала массовое производство собственной вакцины против коронавируса

На Кубе начали массово производить собственную вакцину против коронавируса.

Вакцина від Covid-19

Вещество называется Abdala. О старте промышленного производства вакцины сообщила кубинская фармацевтическая компания BioCubaFarma.

По данным СМИ, во время клинических испытаний вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с коронавирусом, однако точные показатели не называются.

Первую фазу испытаний вакцины Abdala начали на Кубе еще 7 декабря 2020 года, вторую — 1 февраля 2021 года.

Сейчас в стране готовятся приступить к третьему, заключительному, этапу испытаний. Он запланирован на март.

Читайте
Бразилия будет производить собственную вакцину против коронавируса

Вакцинация в мире

В мире уже три месяца длится массовая вакцинация против коронавируса. Ряд стран уже стали заявлять о дефиците вещества.

Эту проблему некоторые государства пытаются решить путем производства собственной вакцины, среди них — Бразилии, Казахстан.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Granma

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка