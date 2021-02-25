В Израиле провели один из первых концертов после почти годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Культурное мероприятие прошло в столице страны Тель-Авиве, однако попасть туда можно было не всем.

Посетить концерты могли лишь люди, переболевшие Covid-19, или которые имеют так называемую зеленую карточку. Ее выдают пациентам, которые получили две прививки вакциной.

Проведение культурных мероприятий стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости. Кроме того, почти половина населения вакцинировалась от коронавируса. Это позволяет власти ослаблять карантинные мероприятия.

По данным Министерства здравоохранения, в Израиле 4 598 197 человек получили первую дозу вакцины против коронавируса. Это почти половина жителей. Из них 3 209 993 человека прошли вакцинацию во втором этапе.

Читайте В Израиле продлили обязательный карантин для туристов

В феврале в Израиле начали вакцинацию иностранцев и людей, получающих статус беженцев. Прививки делают на бесплатной основе.

Израиль является лидером по интенсивности вакцинаций в мире, по данным платформы Covid-vaccinations.

Источник: The Times of Israel