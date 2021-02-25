По состоянию на вечер 25 февраля в мире зафиксировано 112 209 815 случаев Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 421 407 больных (24 февраля – 326 531). Такие данные приводит ВОЗ.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 490 776 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 10 508.

Страны с наибольшим количеством больных:

США – 27 955 338;

Индия – 11 046 914;

Бразилия – 10 257 875;

Россия – 4 212 100;

Великобритания –- 4 144 581.

Страны с наибольшим количеством смертей:

США – 499 017;

Бразилия – 248 529;

Мексика – 181 809;

Индия – 156 705;

Великобритания – 121 747.

В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между ЮАР и Индонезией.

Коронавирус в Украине

25 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили в 1 325 841 человека. В стране резко ухудшилась эпидситуация – за последние сутки обнаружили 8 147 новых случаев болезни.

Умерло в Украине от Covid-19 за сутки 135 человек, за время пандемии – 25 596. Выздоровели за день 3 889 украинцев, в общем – 1 159 311.

В течение дня в стране провели 36 670 тестов методом ПЦР, за все время – 6 809 165.