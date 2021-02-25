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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Почти на 100 тыс. больше больных в сутки: статистика коронавируса в мире 25 февраля

По состоянию на вечер 25 февраля в мире зафиксировано 112 209 815 случаев Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 421 407 больных (24 февраля – 326 531). Такие данные приводит ВОЗ.

коронавірус в україні

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 490 776 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 10 508.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США – 27 955 338;
  • Индия – 11 046 914;
  • Бразилия – 10 257 875;
  • Россия – 4 212 100;
  • Великобритания –- 4 144 581.
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Страны с наибольшим количеством смертей:

  • США – 499 017;
  • Бразилия – 248 529;
  • Мексика – 181 809;
  • Индия – 156 705;
  • Великобритания – 121 747.

В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между ЮАР и Индонезией.

Коронавирус в Украине

25 февраля 2021 года коронавирус в Украине подтвердили в 1 325 841 человека. В стране резко ухудшилась эпидситуация – за последние сутки обнаружили 8 147 новых случаев болезни.

Умерло в Украине от Covid-19 за сутки 135 человек, за время пандемии – 25 596. Выздоровели за день 3 889 украинцев, в общем – 1 159 311.

В течение дня в стране провели 36 670 тестов методом ПЦР, за все время – 6 809 165.

Фото: Depositphotos

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