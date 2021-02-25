В Нью-Йорке распространяется новая мутация коронавируса B.1.526, которая может существенно ослабить эффективность уже существующих вакцин.

Штамм B.1.526 был обнаружен еще в ноябре, но активно распространяться по штату он начал именно сейчас.

Исследователи Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета обнаружили, что штамм имеет мутацию E484K, которая позволяет ему избегать иммунного ответа организма.

Также B.1.526 имеет другой вариант мутации, которая влияет на связь вируса с клетками человека, но чаще всего в образцах встречается именно E484K.

Иммунолог из Университета Рокфеллера Мишель Нуссенцвейг отметил, что это не очень хорошие новости, но все равно подчеркнул, что вакцинация может существенно снизить риск заболеть или по крайней мере поможет бороться с мутировавшим вирусом.

Эффективность вакцин

Последнее израильское исследование доказывает, что эффективность вакцины Pfizer составляет 94% при двухэтапной вакцинации.

Исследование проводил Научно-исследовательский институт Clalit, который также сообщил, что Pfizer действует против штамма коронавируса обнаруженного в Великобритании.

О том, будет ли действовать препараты против другого вида Covid-19, обнаруженного в Южной Африке пока не сообщается.