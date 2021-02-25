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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Лучший подарок: охотник разместила фото с сердцем жирафа, сеть свирепствует

В социальных сетях разгорелся спор из-за размещения женщиной-охотником Мерелиз Ван Дер Мерве изображения с сердцем убитого ею жирафа.

Серце жираха

32-летняя женщина похвасталась трофеем и отметила, что это лучший подарок ее мужа ко Дню святого Валентина. Снимок был сделан во время сафари в южноафриканском городе Сан-Сити.

— Вы когда-нибудь задумывались, насколько большое сердце жирафа? Я просто на седьмом небе от счастья от моего лучшего подарка на День святого Валентина, — написала Ван Дер Мерве на своей странице в Facebook.

Однако пользователи не разделили счастье женщины, а раскритиковали ее. Зоозащитники обвинили Мерелиз Ван Дер Мерве в жестоком обращении с животными.

Но женщину это не смутило. Она отметила, что своим поступком помогла стаду. Также, по ее мнению, это способствует развитию туризма.

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Подробнее об ответственности за издевательство над животными читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Mirror

Фото: The Mirror, Merelize van der Merwe

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