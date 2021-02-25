25 февраля Калифорния стала первым штатом США, где количество смертей от коронавируса превысило 50 тыс. случаев.

В январе в Калифорнии, самом густонаселенном штате страны, ежедневно умирало от Covid-19 более 560 человек, тогда как в ноябре было менее 50 таких случаев в сутки.

По данным, больше всего умерло латиноамериканцев – 46% (представители этого народа составляют 39% населения штата).

Сейчас в Калифорнии количество смертей уменьшилось в два раза по сравнению с двумя неделями ранее. В некоторых округах даже позволили отменить ограничения.

Траур по погибшим от Covid-19 в США

23 февраля Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим от Covid-19 в США.

В течение этого времени в стране будут приспущены флаги в знак скорби за более 500 тыс. соотечественников, которые умерли от коронавирусной болезни.

Также в США почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.

Газета New York Times на первой полосе опубликовала 500 тыс. точек в честь тех людей, которые не смогли побороть коронавирус и умерли от осложнений.

По словам главы государства, за все время пандемии в стране умерло больше граждан, чем в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах.

Источник: The New York Times