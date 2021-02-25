25 февраля Калифорния стала первым штатом США, где количество смертей от коронавируса превысило 50 тыс. случаев.
В январе в Калифорнии, самом густонаселенном штате страны, ежедневно умирало от Covid-19 более 560 человек, тогда как в ноябре было менее 50 таких случаев в сутки.
По данным, больше всего умерло латиноамериканцев – 46% (представители этого народа составляют 39% населения штата).
Сейчас в Калифорнии количество смертей уменьшилось в два раза по сравнению с двумя неделями ранее. В некоторых округах даже позволили отменить ограничения.
Траур по погибшим от Covid-19 в США
23 февраля Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим от Covid-19 в США.
В течение этого времени в стране будут приспущены флаги в знак скорби за более 500 тыс. соотечественников, которые умерли от коронавирусной болезни.
Также в США почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.
Газета New York Times на первой полосе опубликовала 500 тыс. точек в честь тех людей, которые не смогли побороть коронавирус и умерли от осложнений.
По словам главы государства, за все время пандемии в стране умерло больше граждан, чем в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах.
Источник: The New York Times