В США продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

46-й президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный из-за пандемии коронавируса.
Байден заявляет, что остается необходимость продлить чрезвычайную ситуацию в стране. Ведь пандемия Covid-19 продолжает представлять высокий риск для здоровья и безопасности нации.
Он подчеркивает, что важно продолжать борьбу с коронавирусом и реагировать на это с применением всех возможностей правительства.
Сейчас власти США не уточнили, на какой срок продлен режим чрезвычайной ситуации.
Что предусматривает ЧС:
- информирование населения властью;
- непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;
- выявление больных и контактных, их изоляцию и госпитализацию;
- режим карантина, в том числе запрет массовых мероприятий;
- ограничение движения пассажирского транспорта.
Коронавирус в США
13 марта 2020 года в Штатах объявили чрезвычайную ситуацию. Сейчас США являются антилидерами по количеству больных Covid-19.
По состоянию на утро 25 февраля в США от коронавируса умерли 505 тыс. американцев. В общем болезнь диагностировали у более 28,3 тыс. человек.
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Источник: The White House