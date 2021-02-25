В США продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

46-й президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный из-за пандемии коронавируса.

Байден заявляет, что остается необходимость продлить чрезвычайную ситуацию в стране. Ведь пандемия Covid-19 продолжает представлять высокий риск для здоровья и безопасности нации.

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Он подчеркивает, что важно продолжать борьбу с коронавирусом и реагировать на это с применением всех возможностей правительства.

Сейчас власти США не уточнили, на какой срок продлен режим чрезвычайной ситуации.

Что предусматривает ЧС:

информирование населения властью;

непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;

выявление больных и контактных, их изоляцию и госпитализацию;

режим карантина, в том числе запрет массовых мероприятий;

ограничение движения пассажирского транспорта.

Коронавирус в США

13 марта 2020 года в Штатах объявили чрезвычайную ситуацию. Сейчас США являются антилидерами по количеству больных Covid-19.

По состоянию на утро 25 февраля в США от коронавируса умерли 505 тыс. американцев. В общем болезнь диагностировали у более 28,3 тыс. человек.

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Источник: The White House