В США оценили ущерб от штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа 6 января 2021 года.

По данным СМИ, которые ссылаются на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона, ремонт здания американского Конгресса обойдется в более чем $30 млн.

— Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни — все пострадало от повреждений, — заявил Бретт Блэнтон.

В Конгрессе США уже выделили эту сумму на ремонт здания.

Однако, по словам архитектора, она — не финальная, в ходе работы могут понадобиться дополнительные средства.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года сторонники бывшего президента Дональда Трампа, который не был согласен с победой его оппонента, демократа Джо Байдена, на президентских выборах 3 ноября 2020 года, штурмовали здание Капитолия.

В мире осудили такие действия митингующих.

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Источник: CBS News