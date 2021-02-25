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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В США рассказали, сколько будет стоить восстановление Капитолия после штурма

В США оценили ущерб от штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа 6 января 2021 года.

Сенат, Капітолій

По данным СМИ, которые ссылаются на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона, ремонт здания американского Конгресса обойдется в более чем $30 млн.

— Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни — все пострадало от повреждений, — заявил Бретт Блэнтон.

В Конгрессе США уже выделили эту сумму на ремонт здания.

Однако, по словам архитектора, она — не финальная, в ходе работы могут понадобиться дополнительные средства.

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Штурм Капитолия: Трамп не призывал митингующих остановиться

Штурм Капитолия

6 января 2021 года сторонники бывшего президента Дональда Трампа, который не был согласен с победой его оппонента, демократа Джо Байдена, на президентских выборах 3 ноября 2020 года, штурмовали здание Капитолия.

В мире осудили такие действия митингующих.

Подробнее о штурме Капитолия в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: CBS News

Фото: Depositphotos

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