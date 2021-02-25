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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг: пепел поднялся на 1,5 км

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра. Извержение продолжалось около 3 минут, а столб пепла достиг 1,5 тыс. метров над кратером.

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг: пепел поднялся на 1,5 км

Центр вулканологии и смягчения геологических опасностей присвоил Синабунгу третий уровень вулканической опасности, вулкан извергается с перерывами уже много лет.

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Информации о погибших и пострадавших пока нет, но власти призывают людей держаться подальше от вулкана и не подходить на расстояние ближе 3-5 км.

Вулканическая опасность в Италии

16 февраля на Сицилии внезапно проснулся вулкан Этна. Извержение сопровождалось потоком лавы и большим количеством вулканического пепла.

Тогда, из-за огромного столба пыли и пепла, который поднялся выше километра вверх, Международный аэропорт Катании отменил все рейсы.

Источник: dpa

Фото: Depositphotos

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