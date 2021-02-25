В Индонезии проснулся вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра. Извержение продолжалось около 3 минут, а столб пепла достиг 1,5 тыс. метров над кратером.
Центр вулканологии и смягчения геологических опасностей присвоил Синабунгу третий уровень вулканической опасности, вулкан извергается с перерывами уже много лет.
Информации о погибших и пострадавших пока нет, но власти призывают людей держаться подальше от вулкана и не подходить на расстояние ближе 3-5 км.
Вулканическая опасность в Италии
16 февраля на Сицилии внезапно проснулся вулкан Этна. Извержение сопровождалось потоком лавы и большим количеством вулканического пепла.
Тогда, из-за огромного столба пыли и пепла, который поднялся выше километра вверх, Международный аэропорт Катании отменил все рейсы.
Источник: dpa