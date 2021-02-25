PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Вакцину Johnson & Johnson разрешили использовать в экстренных случаях

Вакцина Johnson & Johnson против Covid-19 соответствует требованиям разрешения для экстренного использования. Такой вывод обнародовало управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) 24 февраля.

Вакцинація

В соответствии с анализом, эффективность вакцины Johnson & Johnson через 14 дней после введения одной дозы вакцины составляет 66,9% и 66,1% – через 28 дней.

– Предостережений по возрасту, расе, этнической принадлежности, сопутствующим заболеваниям или предыдущей инфекцией SARS-CoV-2 нет, – говорится в анализе FDA.

Теперь разрешение на использование вакцины должен предоставить консультативный комитет по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов. Его заседание назначено на 26 февраля.

Утверждение вакцины Johnson & Johnson в ЕС

16 февраля американская компания Johnson & Johnson 16 февраля подала заявку на утверждение препарата в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Европейский регулятор рассмотрит заявку в ускоренном режиме. Если данные по вакцине будут исчерпывающими и надежными, вывод может быть готов уже в марте.

Подробнее об утверждении вакцины Johnson & Johnson в ЕС читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх