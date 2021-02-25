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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

ВОЗ против паспортов вакцинации для поездок за границу

Всемирная организация здравоохранения выступила против использования паспортов о вакцинации для международных поездок.

літак

Свою позицию ВОЗ обосновывает тем, что пока нет точной информации о том, насколько вакцины защищают от передачи коронавируса.

Эксперты считают, что провакцинированный человек все равно вероятно может распространять инфекцию и заразить тех, кто еще не получил прививку.

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Также в ВОЗ отмечают, что пассажиры, которые имеют паспорт о вакцинации должны соблюдать все введенные ограничения на поездки за границу.

— Во-первых, вакцины не доступны для всех, это может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса, — отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Covid-паспорта в Украине

В январе министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что украинцы будут получать паспорта о проведении вакцинации от Covid-19 так же, как и граждане ЕС.

Источник: Daily Mail

Фото: Pexels

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