Королева Великобритании Елизавета II призвала жителей страны вакцинироваться против Covid-19, когда им предложат.

94-летний монарх отметила, что понимает тех граждан, которые сомневаются, но попросила их думать о других людях, а не о себе.

Елизавета II поделилась собственным опытом вакцинации месяц назад.

– Это было очень быстро, я совсем не почувствовала боль, – сказала она.

По свидетельству министра по вопросам вакцинации Великобритании Надхима Захави, сейчас в стране 11-15% людей сомневаются в необходимости делать прививку против коронавируса.

Врач Эмили Лоусон, которая руководит программой внедрения вакцин для Национальной службы здравоохранения Великобритании, убеждена, что комментарии королевы по поводу ее опыта вакцинации являются невероятно важным вотумом доверия.

– Ее Величество является огромным примером, и я надеюсь, люди начнут больше доверять процессу вакцинации, –отметила она.

Елизавета II сделала прививку против Covid-19

8 января королева Великобритании Елизавета II сделала прививку против Covid-19. Вместе с ней сделал прививку и супруг – герцог Эдинбургский Филипп.

Вводил вакцину им королевский врач в Виндзорском замке.

Какой именно вакциной их прививали, не уточнили. В то время в Великобритании использовали два препарата – американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.