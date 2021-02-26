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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Южная Корея начала вакцинацию от коронавируса

Южная Корея запустила кампанию по вакцинации от коронавируса. Первые прививки сделали примерно в 200 домах престарелых.

вакцина, вакцинація

Первые дозы вакцины AstraZeneca начали вводить работникам домов престарелых и некоторым пациентам в учреждениях по всей стране. За сутки планируют сделать прививки 5 266 сотрудникам домов престарелых.

В субботу власти хотят предоставить 117 тыс. доз вакцины, разработанной Pfizer Inc и BioNTech SE. Планируется вакцинировать примерно 55 тыс. медицинских работников в учреждениях, где лечат больных коронавирусом.

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В стране жалуются, что вакцинация проходит медленно, но многие жители Южной Кореи заинтересованы в проведении прививок.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 25 февраля в Украине провели 159 прививок против коронавируса. Самое большое количество прививок сделали в Черкасской области.

Также вакцинировали в Винницкой (10), Житомирской (40), Киевской (19), Черниговской (10) областях.

Источник: Reuters

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