По состоянию на 26 февраля 2021 года на планете подтвердили более 112,6 млн случаев коронавируса.
За последние сутки заболели еще 427 644 человека.
В то же время умерли от болезни более 2,5 млн людей, за день — 10 093.
Самой сложной эпидситуация остается в США, Индии и Бразилии.
Где больше всего больных:
- США — 28 028 815 (+73 477);
- Индия — 11 063 491 (+16 577);
- Бразилия — 10 324 463 (+66 588);
- Россия — 4 223 186 (+11 086);
- Великобритания — 4 154 566 (+9 985).
Где больше всего летальных случаев:
- США — 501 414 (+2 397);
- Бразилия — 249 957 (+1 428);
- Мексика — 182 815 (+1 006);
- Индия — 156 825 (+120);
- Великобритания — 122 070 (+323).
Карантин в мире
В странах мира продолжают придерживаться карантинных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом, основные требования — социальная дистанция и масочный режим.
Вакцинация в мире
Активно в мире продолжается и вакцинация против коронавируса.
В мире обсуждают возможность введения паспортов, которые подтверждают факт иммунизации. Однако в ВОЗ выступили против таких документов для выезда за границу.
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Источник: ВОЗ