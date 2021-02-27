По состоянию на 26 февраля 2021 года на планете подтвердили более 112,6 млн случаев коронавируса.

За последние сутки заболели еще 427 644 человека.

В то же время умерли от болезни более 2,5 млн людей, за день — 10 093.

Самой сложной эпидситуация остается в США, Индии и Бразилии.

Где больше всего больных:

США — 28 028 815 (+73 477);

Индия — 11 063 491 (+16 577);

Бразилия — 10 324 463 (+66 588);

Россия — 4 223 186 (+11 086);

Великобритания — 4 154 566 (+9 985).

Где больше всего летальных случаев:

США — 501 414 (+2 397);

Бразилия — 249 957 (+1 428);

Мексика — 182 815 (+1 006);

Индия — 156 825 (+120);

Великобритания — 122 070 (+323).

Карантин в мире

В странах мира продолжают придерживаться карантинных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом, основные требования — социальная дистанция и масочный режим.

Вакцинация в мире

Активно в мире продолжается и вакцинация против коронавируса.

В мире обсуждают возможность введения паспортов, которые подтверждают факт иммунизации. Однако в ВОЗ выступили против таких документов для выезда за границу.

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Источник: ВОЗ