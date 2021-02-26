США не признают аннексию Крыма и с Украиной будут противостоять агрессии РФ — Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию полуострова Крым Российской Федерацией, и вместе с Украиной будет противостоять агрессивным действиям РФ.

— Семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда она вторглась в Крым. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина, — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Также США продолжают поддерживать Украину и ее союзников, и партнеров, как и с начала этого конфликта.

Байден подчеркнул, что США продолжат работу с целью привлечения России к ответственности за нарушение международного права и агрессию в отношении Украины.

— Мы также продолжим уважать мужество и надежду Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиками на Майдане и потребовал нового начала для своей страны. США по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и цветущему будущему своей страны.

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Госсекретарь США призвал Россию вернуть Крым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Блинкен подчеркнул, что позиция США остается неизменной — они признают, что Крым — это Украина. Также он добавил, что действия РФ угрожают безопасности всего мира.