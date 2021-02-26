США осуществили авиаудар по Сирии

Военные США нанесли авиаудар по зданию в Сирии, которое может принадлежать вооруженным силам Ирана.

В Пентагоне заявили, что цель такого удара — ответ на серию недавних атак на американские объекты в Ираке. Все действия Соединенных Штатов Америки были направлены на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и Ираке.

В США считают такой ответ пропорциональным. Кроме того, власти страны отметила, что в результате авиаудара были уничтожены несколько пограничных зданий, которые использовались проиранской группировкой.

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Накануне президент США Джо Байден приказал нанести удар по территории Сирии. Самолеты ВВС США обстреляли строение, связанное с проиранским ополчением. Приказ Байдена был направлен на то, чтобы лишить ополченцев возможности продолжать нападения в будущем.

Атаки на Сирию

В конце 2020 года в восточной части Сирии атаковали автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек, вероятно, солдаты.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что автобус атаковали в неспокойной провинции Дейр-эз-Зор, заявив, что были убиты гражданские.

Но другие источники, в частности группа наблюдения, сообщили, что внутри были солдаты, что привело к большему количеству погибших.

Источник: Пентагон