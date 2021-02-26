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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Пакистане запретили бить детей

В Пакистане на уровне закона запретили телесное наказание детей. Пока запрет на насилие над несовершеннолетними будет действовать только в Исламабаде — столице страны. Однако впоследствии действие закона могут распространить на все регионы.

Булінг - шо робити дітям і батькам

Документ приняли после того, как в стране произошло несколько резонансных случаев по поводу издевательства над детьми. В январе несовершеннолетнего мальчика учитель избил до смерти за то, что он не запомнил урок в религиозной школе.

Летом 2020 года работодатели забили до смерти восьмилетнюю девочку-уборщицу за то, что она выпустила на волю домашних попугаев. Эти и ряд других случаев вызвали общенациональную дискуссию о запрете насилия в стране, где наказание является обычным явлением.

Законопроект предусматривает наказание за избиение детей и запрещает все виды физических наказаний на официальных и неформальных рабочих местах и ​​в различных учебных заведениях, в частности в религиозных, государственных и частных учреждениях.

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Порнографические фото с детьми в Таиланде

В Таиланде разоблачили модельное агентство, которое привлекало детей к созданию порнографических снимков. На жестком диске владельца компании правоохранители обнаружили около 500 тыс. фото непристойного характера.

Источник: The Guardian

Фото: Pixabay

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