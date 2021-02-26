По состоянию на 26 февраля в мире на коронавирус заболели уже 112 649 371 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 427 644 инфицированных.

Статистика по смертности также неутешительна — умерли от осложнений еще 10 093 больных, а с начала пандемии — 2 501 229.

Мировым лидером по количеству подтвержденных случаев инфицирования остаются США. Также Америка первая по количеству летальных исходов от Covid-19.

Лидеры стран — членов ЕС согласились при необходимости ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от Covid-19. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что для отработки технических вопросов создания системы электронных документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Финляндия введет локдаун на три недели. С 8 по 28 марта школьников переведут на дистанционное обучение. Власти рекомендовали ограничить работу ресторанов и запретить собираться группами более шести человек в регионах с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса.

Венгрия продолжила жесткий локдаун на две недели до 15 марта.

В ЕС решили продолжать ограничения на поездки. Во время саммита члены ЕС договорились, что сейчас поездки являются необязательными в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением штаммов коронавируса.

Коронавирус и вакцинация в Украине

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 2 762 человек из-за коронавируса, а к статистике инфицированных добавилось еще 8 003 случая заболевания Covid-19.

По состоянию на утро 26 февраля 2021 года 1 338 человек получили прививки против коронавируса.

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В красной зоне все еще остаются только две области — Ивано-Франковская и Черновицкая.

Украина должна получить 10 млн доз вакцины против коронавируса от компании Pfizer. Об этом заявила народный депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк. Вакцину пришлют из США.