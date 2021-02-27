PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Валентина Летяк |

Конгресс США поддержал антикризисный Covid-план Байдена на $1,9 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила подготовленный администрацией Джо Байдена пакет антикризисных мер объемом $1,9 трлн, направленный на оживление экономики в условиях пандемии.

Джо Байден

За проголосовали почти все демократы, кроме двоих. Республиканцы голосовали против антикризисных мер.

Этот проект Байден представил еще в январе. Документ предполагает прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс.

Кроме того, предлагается $50 млрд выделить на тестирование на наличие коронавирусной инфекции, еще $20 млрд – на программу вакцинации.

План Байдена также предполагает создание миллионов новых рабочих мест и помощь безработным.

Теперь законопроект передадут в Сенат США.

Читайте
В США у младенца обнаружили аномальный штамм Covid-19

Президент США Джо Байден планирует вакцинировать от коронавируса всех жителей страны к середине лета.

Глава государства рассчитывает, что до конца мая страна будет иметь уже 400 млн доз. На момент, когда Байден занял пост президента, в стране было доступно лишь 50 млн.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка