Палата представителей Конгресса США одобрила подготовленный администрацией Джо Байдена пакет антикризисных мер объемом $1,9 трлн, направленный на оживление экономики в условиях пандемии.

За проголосовали почти все демократы, кроме двоих. Республиканцы голосовали против антикризисных мер.

Этот проект Байден представил еще в январе. Документ предполагает прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс.

Кроме того, предлагается $50 млрд выделить на тестирование на наличие коронавирусной инфекции, еще $20 млрд – на программу вакцинации.

План Байдена также предполагает создание миллионов новых рабочих мест и помощь безработным.

Теперь законопроект передадут в Сенат США.

Президент США Джо Байден планирует вакцинировать от коронавируса всех жителей страны к середине лета.

Глава государства рассчитывает, что до конца мая страна будет иметь уже 400 млн доз. На момент, когда Байден занял пост президента, в стране было доступно лишь 50 млн.