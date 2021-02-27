Более 432 тыс. новых случаев инфицирования – такая статистика Covid-19 в мире по состоянию на 27 февраля. Общее количество заразившихся на планете достигло 112 902 746 человек.
Из них умерли от последствий коронавируса 2 508 679. За последние сутки жертвами вируса стали 10 773 человека.
В каких странах больше всего случаев Covid-19
- США — 28 102 166;
- Индия — 11 079 979;
- Бразилия — 10 390 461;
- Россия — 4 223 186;
- Великобритания — 4 154 566.
Страны-лидеры по количеству летальных случаев
- США — 504 654;
- Бразилия — 251 498;
- Мексика — 183 692;
- Индия — 156 938;
- Великобритания — 122 070.
Коронавирус в Украине
За последние сутки 8 172 украинца заболели Covid-19. Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 27 февраля составило 1 342 016.
Из-за осложнений умерли 25 893 человека, из которых за сутки — 151.
А выздоровели за последний день 4 766 пациентов, в целом – 1 168 321.