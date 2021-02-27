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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Почти 113 млн инфицированных: коронавирус в мире 27 февраля

Более 432 тыс. новых случаев инфицирования – такая статистика Covid-19 в мире по состоянию на 27 февраля. Общее количество заразившихся на планете достигло 112 902 746 человек.

коронавірус, маска

Из них умерли от последствий коронавируса 2 508 679. За последние сутки жертвами вируса стали 10 773 человека.

В каких странах больше всего случаев Covid-19

  • США — 28 102 166;
  • Индия — 11 079 979;
  • Бразилия — 10 390 461;
  • Россия — 4 223 186;
  • Великобритания — 4 154 566.
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Страны-лидеры по количеству летальных случаев

  • США — 504 654;
  • Бразилия — 251 498;
  • Мексика — 183 692;
  • Индия — 156 938;
  • Великобритания — 122 070.

Коронавирус в Украине

За последние сутки 8 172 украинца заболели Covid-19. Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 27 февраля составило 1 342 016.

Из-за осложнений умерли 25 893 человека, из которых за сутки — 151.

А выздоровели за последний день 4 766 пациентов, в целом – 1 168 321.

Фото: Pixabay

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