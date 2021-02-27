Более 432 тыс. новых случаев инфицирования – такая статистика Covid-19 в мире по состоянию на 27 февраля. Общее количество заразившихся на планете достигло 112 902 746 человек.

Из них умерли от последствий коронавируса 2 508 679. За последние сутки жертвами вируса стали 10 773 человека.

В каких странах больше всего случаев Covid-19

США — 28 102 166;

Индия — 11 079 979;

Бразилия — 10 390 461;

Россия — 4 223 186;

Великобритания — 4 154 566.

Страны-лидеры по количеству летальных случаев

США — 504 654;

Бразилия — 251 498;

Мексика — 183 692;

Индия — 156 938;

Великобритания — 122 070.

Коронавирус в Украине

За последние сутки 8 172 украинца заболели Covid-19. Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 27 февраля составило 1 342 016.

Из-за осложнений умерли 25 893 человека, из которых за сутки — 151.

А выздоровели за последний день 4 766 пациентов, в целом – 1 168 321.