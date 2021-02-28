Благодаря массовой вакцинации против коронавируса можно уменьшить количество зараженных людей на 92%. Но прививки придется делать регулярно.
Такой тезис озвучил руководитель немецкой компании BioNTech, которая разработала вакцину, Угур Шахин.
— После вакцинации количество людей, которые получают положительный ПЦР-тест на коронавирус и являются заразными, уменьшается на 92%, — отметил Угур Шахин.
По его словам, благодаря вакцине можно сдерживать пандемию коронавируса.
Но для этого надо вакцинировать достаточное количество людей. Также прививку нужно проводить раз в год-полтора.
Когда закончится пандемия
В ВОЗ рассказали, что окончания пандемии коронавируса стоит ждать не ранее 2022 года.
По словам специалистов, сейчас вирус лучше изучен. Кроме того, этому будет способствовать и массовая вакцинация против коронавируса.
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