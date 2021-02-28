В мире по состоянию на воскресенье, 28 февраля, зафиксировали 113 467 303 случаев коронавируса, за сутки — 384 956.

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 520 550 пациентов, за сутки — 8 230.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 28 174 978 (+72 812);

Индия — 11 096 731 (+16 752);

Бразилия — 10 455 630 (+65 169);

Россия — 4 246 079 (+11 359);

Великобритания — 4 170 523 (+7 434).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 506 760 (+2 106);

Бразилия — 252 835 (+1 337);

Мексика — 184 474 (+782);

Индия — 157 051 (+113);

Великобритания — 122 705 (290).

Карантин в мире

В Италии усиливают действующие карантинные ограничения. Это касается регионов Ломбардия и Пьемонт, в частности городов Милан и Турин.

В США одобрили применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson. Разрешение выдано для использования в чрезвычайных ситуациях для людей в возрасте от 18 лет. Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно.

В Дублине вспыхнули акции протеста против продления локдауна из-за пандемии коронавируса до апреля 2021 года. В результате беспорядков арестовали 23 человека.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 28 февраля обнаружили 5833 новых случаев. Было проведено более 47 тыс. Тестирований. В частности, заболели 363 ребенка и 146 медработников.

Всего за все время пандемии заразились 1347849 украинцев.