В мире по состоянию на воскресенье, 28 февраля, зафиксировали 113 467 303 случаев коронавируса, за сутки — 384 956.
От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 520 550 пациентов, за сутки — 8 230.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 28 174 978 (+72 812);
- Индия — 11 096 731 (+16 752);
- Бразилия — 10 455 630 (+65 169);
- Россия — 4 246 079 (+11 359);
- Великобритания — 4 170 523 (+7 434).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 506 760 (+2 106);
- Бразилия — 252 835 (+1 337);
- Мексика — 184 474 (+782);
- Индия — 157 051 (+113);
- Великобритания — 122 705 (290).
Карантин в мире
В Италии усиливают действующие карантинные ограничения. Это касается регионов Ломбардия и Пьемонт, в частности городов Милан и Турин.
В США одобрили применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson. Разрешение выдано для использования в чрезвычайных ситуациях для людей в возрасте от 18 лет. Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно.
В Дублине вспыхнули акции протеста против продления локдауна из-за пандемии коронавируса до апреля 2021 года. В результате беспорядков арестовали 23 человека.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 28 февраля обнаружили 5833 новых случаев. Было проведено более 47 тыс. Тестирований. В частности, заболели 363 ребенка и 146 медработников.
Всего за все время пандемии заразились 1347849 украинцев.