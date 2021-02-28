В воскресенье, 28 февраля, в Таиланде начали массовую вакцинацию против коронавируса.

Первую прививку на территории страны сделали вице-премьеру, министру здравоохранения Анутину Чарнвиракулу.

— Я надеюсь, что вакцинация обеспечит безопасность людей от распространения коронавируса. Это позволит Таиланду как можно скорее вернуться к нормальной жизни, — сказал Анутин Чарнвиракул после прививки.

Иммунизацию провели вакциной китайской компании Sinovac Biotech.

Таиланд договорился о поставках вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca.

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Вакцинация в мире

С декабря 2020 года в мире продолжается массовая вакцинация против коронавируса.

Несмотря на это, некоторые страны только в феврале начали иммунизировать своих граждан, среди них — Южная Корея, Австралия.

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