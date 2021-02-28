В США хирург пришел на суд в Zoom во время операции

Власти Калифорнии проведут расследование относительно пластического хирурга, который участвовал в видеоконференции по делу о нарушении правил дорожного движения во время операции.

Хирург Скотт Грин явился на суд в Верховном суде Сакраменто, который состоялся онлайн в программе для видеозвонков Zoom из-за пандемии коронавируса.

На суд доктор одел хирургический халат, а пациент проходил процедуру вне поля зрения. На заднем плане можно было услышать гудки медицинского оборудования.

Секретарь зала суда напомнила Грину, что слушания транслируются в прямом эфире, потому что согласно законодательству США судебные процессы должны быть открытыми для публики. В свою очередь доктор ответил, что понимает это. Однако он продолжил работать с пациентом.

Когда судья Гэри Линк появился и увидел доктора на экране, то не решился продолжить судебное разбирательство, опасаясь за здоровье пациента.

Судья сказал, что не считает целесообразным проводить судебное разбирательство в данных обстоятельствах. Он сказал Грину, что предпочел бы назначить новую дату слушания дела, когда доктор не будет работать с пациентами. После этого Грин извинился.

Медицинский совет Калифорнии заявил, что рассмотрит этот инцидент и ожидает, что врачи будут следовать стандартам ухода при лечении своих пациентов. Сам Грин ситуацию не комментирует.

Вакцина против коронавируса

В США одобрили уже третью вакцину против коронавируса — препарат Janssen от компании Johnson&Johnson.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США сообщили, что вакцина Janssen может быть эффективной для предотвращения коронавируса. По данным органа, преимуществ от ее использования больше, чем рисков.