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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В США одобрили третью вакцину против коронавируса

В США разрешили проводить прививки уже третьей вакциной против коронавируса — веществом Janssen от компании Johnson&Johnson.

вакцина Johnson & Johnson

Решение приняли в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Ранее консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам рекомендовал органу утвердить вещество.

— Данные четко доказывают, что вакцина Janssen может быть эффективной для предотвращения коронавируса, — сообщает FDA.

По данным органа, преимуществ от ее использования больше, чем рисков.

Вакцинация против коронавируса

В США с декабря 2020 года проходит вакцинация против коронавируса.

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Первой на территории страны разрешили использовать вакцину от Pfizer и BioNTech. Затем одобрение получило вещество от Moderna.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: FDA

Фото: Depositphotos

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