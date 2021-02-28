В США разрешили проводить прививки уже третьей вакциной против коронавируса — веществом Janssen от компании Johnson&Johnson.
Решение приняли в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Ранее консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам рекомендовал органу утвердить вещество.
— Данные четко доказывают, что вакцина Janssen может быть эффективной для предотвращения коронавируса, — сообщает FDA.
По данным органа, преимуществ от ее использования больше, чем рисков.
Вакцинация против коронавируса
В США с декабря 2020 года проходит вакцинация против коронавируса.
Первой на территории страны разрешили использовать вакцину от Pfizer и BioNTech. Затем одобрение получило вещество от Moderna.
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Источник: FDA