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Факты / Мир
Марія Степанюк |

В Судане самолет вернули в аэропорт из-за появления кота в кабине пилотов

Пилоты самолета, следовавшего рейсом из столицы Судана Хартум в катарскую столицу Доха, были удивлены, когда спустя полчаса после вылета обнаружили в своей кабине незваного пассажира — кота.

Рудий кіт

Животное напало на капитана самолета, что заставило экипаж вернуть самолет обратно в международный аэропорт Хартума.

Суданское издание Al Sudani со ссылкой на собственные источники утверждает, что кот мог попасть в воздушное судно авиакомпании Tarco Air, когда оно стоял в ангарах аэропорта Хартума перед вылетом в Доху.

Скорее всего кот залез в салон во время уборки самолета или осмотра судна инженерами.

Это не единичный случай, когда животное становится причастным к подобному инциденту с самолетами. К примеру, в 2018 году в канадском городе Саскатун енот пробрался на самолет и сорвал рейс в Торонто.

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Животное скрылось в шланге кондиционера прежде чем технический персонал включил устройство. После того, как он начал работать, енот попал в вентиляционную систему самолета. Его освобождали несколько часов.

Источник: Al Sudani

Фото: Pixabay

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