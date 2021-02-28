Каждый день все больше людей страдает от коронавируса. По этой причине множество стран вводят новые противоэпидемические правила, чтобы сдержать распространение опасного вируса Covid-19.

Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 28 февраля.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 февраля 2021 года в Украине подтвердили 1 347 849 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки обнаружили 5 833 новых больных опасным вирусом.

Сейчас на территории Украины действуют три зоны эпидемической опасности — желтая, оранжевая и красная. С 24 февраля Ивано-Франковская и Черновицкая область находятся в красной карантинной зоне.

В оранжевую зону попали семь областей. Среди них Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Остальные регионы остаются в желтой зоне, в частности город Киев.

За последние сутки в Украине прививки против коронавируса получили 90 граждан. Всего в стране с 24 февраля вакцинировали 3 141 человека.

Коронавирус в мире

Министерство здравоохранения Ирана заявило, что число погибших от коронавируса в стране превысило отметку в 60 тыс. человек. По данным министерства, в Иране зарегистрировали в общей сложности 1 631 169 случаев заражения.

В Германии несколько штатов призвали вводить неиспользованные вакцины от коронавируса AstraZeneca молодым людям. В первую очередь вакцинируются пожилые люди, однако некоторых из них отказываются делать прививки по разным причинам. По словам премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречманна страна не может позволить, чтобы вакцина лежала без дела и не использовалась, потому что группы риска отказывается иммунизироваться.

Филиппины получат первую партию вакцины против Covid-19 вакцины 28 февраля. Таким образом страна стала одной из последних в Юго-Восточной Азии, которая начнет вакцинацию населения.

Министров внутренних дел и юстиции Иордании уволили из-за нарушения противоэпидемических правил, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Министры пообедали в ресторане в Аммане в компании девяти человек, тогда как согласно закону Иордании разрешено сидеть за одним столом не более шести людям.

Президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Виктор Орбан получили прививку от коронавируса, вакцину которой разработала фармацевтическая компания Sinopharm.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.