В мире работают над разработкой нового поколения вакцины против коронавируса, в ВОЗ рассказали, как достичь коллективного иммунитета к вирусу, а в Украине министр здравоохранения Максим Степанов публично вакцинировался. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 1 марта.

Президент Владимир Зеленский требует четкого плана вакцинации от коронавируса и продолжение переговоров с производителями о поставках препаратов, и праздники не должны повлиять на этот процесс.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что до конца недели с помощью мобильных бригад можно увеличить количество прививок до 11,3 тыс.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что сейчас уже вакцинировано 208 военнослужащих.

Также, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что он и президент намерены публично вакцинироваться от коронавируса, чтобы показать украинцам на собственном примере, что вакцина Covishield безопасна для использования. Но президент сделает прививки вместе с военными.

Поэтому, Степанов уже сделал прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca.

Вакцинацию он делал в Александровской клинической больницы Киева, которая с начала эпидемии принимает больных коронавирусом. Министр отметил, что чувствует себя лучше, чем до вакцинации.

Кроме того, с 1 марта в Украине можно записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение Дия или через портал. Также записаться можно через национальный контакт-центр МЗ по номеру 0800 60 20 19. Услуга является абсолютно бесплатной.

В Украине продолжается адаптивный карантин, который делит регионы на четыре карантинные зоны. Сейчас в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области. Однако Житомирская область станет третьей, которая попадет в красную зону. С марта с 00.00 на территории области вводится красный уровень эпидемической опасности и применяются соответствующие ограничительные меры.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечно сообщил, что за последнюю неделю в регионе провели почти 6 тыс. ПЦР-тестов и получили 2 716 больных коронавирусом. Он заявил, что за последние четыре недели количество больных увеличилось втрое.

В то же время в оранжевой зоне оказались восемь областей: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

В желтой — город Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Кроме того, врач Евгений Комаровский рассказал, что вакцина одинаково будет работать, даже если заболеть коронавирусом после прививки. Он заявил, что после любой прививки у человека может появиться головная боль, лихорадка, болезненность, отек и покраснение в месте инъекции — это нормально.

В свою очередь компания-производитель AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом планирует до осени 2021 года создать новое поколение имеющейся вакцины от коронавируса, которая будет бороться с новыми штаммами. Директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард сказал, что вакцина эффективно будет работать против британского штамма коронавируса, который уже распространился по всему миру.

В то же время США во вторник ожидают первые поставки недавно одобренной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Правительство рассчитывает, что это позволит повысить уровень вакцинации. Так, Johnson & Johnson доставит еще около 16 млн доз до конца марта и 100 млн до конца июня.

Читайте В США одобрили третью вакцину против коронавируса

В ВОЗ обнаружили, что у 10% жителей планеты есть антитела к коронавирусу. Есть территории, в частности с высокой плотностью населения в городских районах, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. Однако нельзя утверждать, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета.

Ученые считают, что достичь масштабного иммунитета от коронавируса можно только с помощью вакцинации.

В Индии премьер-министр Нарендра Моди 1 марта получил первую дозу препарата против коронавируса Covaxin, который изготовили в стране. Он сделал прививку в Индийском институте медицинских наук в Дели.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 1 марта коронавирусом в Украине заболели 1 352 134 человека. За последние сутки было выявлено 4 285 новых случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), ​​Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Больше о коронавирусе в Украине и мире читайте на Фактах ICTV.