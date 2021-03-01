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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

AstraZeneca планирует изготовить новое поколение вакцины против коронавируса

Фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом планируют к осени 2021 года создать новое поколение имеющейся вакцины от коронавируса, которая будет бороться с новыми штаммами.

вакцина AstraZeneca

Об этом сообщил директор британского отделения компании Меня Пангалос.

По его словам, график разработки вакцины нового поколения предусматривает лабораторные работы, клинические исследования и необходимые тестирования препарата.

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— Мы очень хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть в этом году. Когда у нас будет следующий вариант, мы сообщим, — сказал Пангалос.

В свою очередь директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард сказал, что вакцина эффективно будет работать против британского штамма коронавируса, который уже распространился во всем мире.

AstraZeneca в Украине

23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против Covid-19.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Уже 3 141 человек иммунизировался индийской вакциной AstraZeneca/Oxford.

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