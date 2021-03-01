В мире по состоянию на понедельник, 1 марта, зафиксировали 113 820 168 случаев коронавируса, за сутки — 347 981.
От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 527 891 пациента, за сутки — 7 238.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 28 244 591 (+69 613);
- Индия — 11 112 241 (+15 510);
- Бразилия — 10 517 232 (+61 602);
- Россия — 4 257 650 (+11 571);
- Великобритания — 4 176 558 (+6 035).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 508 584 (+1 824);
- Бразилия — 254 221 (+1 386);
- Мексика — 185 257 (+783);
- Индия — 157 157 (+106);
- Великобритания — 122 849 (+144).
Карантин в мире
В Словакии с 3 марта начнет действовать комендантский час, а ношение респираторов во всех общественных местах станет обязательным с 15 марта.
С 1 марта в Австрии аптеки начали бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус. Один человек может получить пять медицинских средств в месяц, не платя за это.
Сардиния стала первым регионом Италии, в котором ввели белую зону карантина.
Кипр отнес Украину с 1 марта к серой зоне и не открыл границы. Гражданам из стран серой зоны запрещено пересекать границы страны, кроме некоторых категорий населения.
В Великобритании ищут загадочного больного бразильский штаммом коронавируса. В стране пытаются найти одного из шести носителей мутировавшего вируса, который не предоставил свои данные для тестовой карты, которая заполняется перед тем, как сделать тест на Covid-19.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 1 марта обнаружили 4 285 новых случаев. Было проведено более 23 тыс. тестирований. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.
Всего за все время пандемии заразились 1 352 134 украинцев.