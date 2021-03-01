В мире по состоянию на понедельник, 1 марта, зафиксировали 113 820 168 случаев коронавируса, за сутки — 347 981.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 527 891 пациента, за сутки — 7 238.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 28 244 591 (+69 613);

Индия — 11 112 241 (+15 510);

Бразилия — 10 517 232 (+61 602);

Россия — 4 257 650 (+11 571);

Великобритания — 4 176 558 (+6 035).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 508 584 (+1 824);

Бразилия — 254 221 (+1 386);

Мексика — 185 257 (+783);

Индия — 157 157 (+106);

Великобритания — 122 849 (+144).

Карантин в мире

В Словакии с 3 марта начнет действовать комендантский час, а ношение респираторов во всех общественных местах станет обязательным с 15 марта.

С 1 марта в Австрии аптеки начали бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус. Один человек может получить пять медицинских средств в месяц, не платя за это.

Сардиния стала первым регионом Италии, в котором ввели белую зону карантина.

Кипр отнес Украину с 1 марта к серой зоне и не открыл границы. Гражданам из стран серой зоны запрещено пересекать границы страны, кроме некоторых категорий населения.

В Великобритании ищут загадочного больного бразильский штаммом коронавируса. В стране пытаются найти одного из шести носителей мутировавшего вируса, который не предоставил свои данные для тестовой карты, которая заполняется перед тем, как сделать тест на Covid-19.

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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 1 марта обнаружили 4 285 новых случаев. Было проведено более 23 тыс. тестирований. В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.

Всего за все время пандемии заразились 1 352 134 украинцев.