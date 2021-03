Премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 марта получил первую дозу препарата против коронавируса Covaxin, который изготовили в стране.

Моди прививали в Индийском институте медицинских наук в Дели.

Препарат, которым вакцинировали премьер-министра, разработала биотехнологическая компания Bharat Biotech и Индийский совет по медицинским исследованиям.

Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS.

Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.

I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv

— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021