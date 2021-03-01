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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Прививки, тест и данные о выздоровлении: что будут указывать в Covid-паспортах

Европейский Союз должен обсудить с Великобританией создание паспортов вакцинации против коронавируса.

вакцинація

В документе общеевропейского образца укажут информацию об иммунизации человека.

Если он еще не сделал прививку, то паспорт будет содержать информацию о тестах на коронавирус, а также о выздоровлении, если человек болел.

При этом “цифровые зеленые пропуски” разработают так, чтобы они не нарушали критерии безопасности и конфиденциальности.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложения по созданию таких паспортов изложат уже в этом месяце.

Паспорта о вакцинации

В ЕС уже не первый месяц обсуждают разработку и введение документов, которые подтверждали бы факт проведения вакцинации против коронавируса.

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Представителей властей останавливает то, что такие паспорта могут нарушать права людей.

Подробнее о паспортах о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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