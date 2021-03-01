Европейский Союз должен обсудить с Великобританией создание паспортов вакцинации против коронавируса.
В документе общеевропейского образца укажут информацию об иммунизации человека.
Если он еще не сделал прививку, то паспорт будет содержать информацию о тестах на коронавирус, а также о выздоровлении, если человек болел.
При этом “цифровые зеленые пропуски” разработают так, чтобы они не нарушали критерии безопасности и конфиденциальности.
По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложения по созданию таких паспортов изложат уже в этом месяце.
We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:
•Proof that a person has been vaccinated
•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet
•Info on COVID19 recovery
It will respect data protection, security & privacy
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021
Паспорта о вакцинации
В ЕС уже не первый месяц обсуждают разработку и введение документов, которые подтверждали бы факт проведения вакцинации против коронавируса.
Представителей властей останавливает то, что такие паспорта могут нарушать права людей.
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Источник: Sky News