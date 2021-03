Европейский Союз должен обсудить с Великобританией создание паспортов вакцинации против коронавируса.

В документе общеевропейского образца укажут информацию об иммунизации человека.

Если он еще не сделал прививку, то паспорт будет содержать информацию о тестах на коронавирус, а также о выздоровлении, если человек болел.

При этом “цифровые зеленые пропуски” разработают так, чтобы они не нарушали критерии безопасности и конфиденциальности.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложения по созданию таких паспортов изложат уже в этом месяце.

We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021