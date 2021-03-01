Упростят передвижения ЕС: сертификаты Covid-вакцинации хотят разработать к лету

Еврокомиссия планирует разработать к лету сертификат вакцинации от коронавируса, чтобы упростить передвижение людей по Европе.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд во время брифинга в Брюсселе заявил, что в течение марта выдвинут это предложение на обсуждение. Ведь сертификат может облегчить свободное передвижение людей в ЕС.

Кроме того, сертификат можно использовать и для результатов ПЦР-тестов или выздоровления.

По словам Виганда, государства-члены ЕС договорились о требованиях к сертификату. Осталось только скоординировать механизм взаимного признания систем.

В свою очередь руководитель службы официальных представителей ЕС Эрик Мамер заявил, что тема находится на начальной стадии, поэтому еще не пришло время рассматривать детали этого предложения.

Мамер при этом подчеркнул, что в ЕС размышляют о разработке практического способа, который позволит облегчить свободу передвижения в странах ЕС в профессиональных или туристических целях на базе имеющихся медицинских данных.

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Другой представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке объяснил, что сертификат планируют разработать в бумажной и цифровой формах при усиленной защите персональных данных владельцев документа.

В ЕС договорились о разработке паспортов вакцинации

Европейский Союз согласовал использование паспортов вакцинации.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что такой шаг не означает, что отныне путешествовать смогут только вакцинированы от коронавируса. Однако люди, получившие прививки, будут иметь определенные преимущества.

Для этого планируют создать специальный реестр граждан и каждому присвоить QR-код.