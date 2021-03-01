Антитела к коронавирусу имеют лишь 10% от всего населения Земли. Такие данные получили в результате почти 500 исследований.

Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Она отметила, что есть территории, в том числе с высокой плотностью населения в городских районах, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела.

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Однако нельзя утверждать, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета.

Ученый считает, что достичь масштабного коллективного иммунитета от коронавируса можно только с помощью вакцинации.

Когда закончится эпидемия коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия коронавируса может закончиться уже через год, в начале 2022 года.

Сейчас вирус лучше изучен, чем в 2020 году. Он продолжит распространяться в мире, однако потребности в жестких карантинных ограничениях уже не будет.

Источник: ВОЗ