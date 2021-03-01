В Беларуси в три раза увеличили штрафы за участие в протестах

В Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс, который предусматривает ужесточение наказаний за участие в несанкционированных акциях, в том числе максимальный штраф за это увеличено втрое.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, максимальный размер штрафа за участие в массовых протестах увеличен с $330 до $1 100 (от 870 до 2 900 белорусских рублей), а при повторном привлечении — с $550 до $2 200 (от 1 450 до 5 800 рублей).

Максимальный срок административного ареста за повторное участие в акциях за год составит от 15 до 30 суток (ранее было 25 суток).

Кроме того, в Кодексе изъято положение, согласно которому за участие в незаконной акции можно было получить предупреждение. Зато в нем появился новый вид административного взыскания — общественные работы.

Также ужесточили наказание за неповиновение правоохранителям. Так, за отказ проехать в отделение для дачи объяснений или установления личности штраф увеличен с $550 до $1 100.

Штраф за оскорбление должностного лица увеличен с $220 до $330, а максимальный штраф по статье о неповиновении правоохранителям теперь составляет $2 200 вместо $550.

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В то же время изменения предусматривают штраф за использование, изготовление и распространение якобы запрещенных законодательными актами флагов, плакатов, эмблем и символов в размере от $55 до $220.

Кроме того, будут наказывать родителей за участие их детей в протестах в виде штрафа от $55 до $330.

ЕС продлил санкции против Беларуси еще на один год

Европейский союз продлил санкции против Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Санкции будут действовать против высших должностных лиц страны, которые несут ответственность за фальсификацию выборов в Беларуси, а также репрессии против журналистов, оппозиционеров и силовые разгоны мирных митингующих.