Первые поставки в США недавно одобренной вакцины от коронавируса Johnson&Johnson ожидаются во вторник. Правительство рассчитывает, что это позволит повысить уровень вакцинации.

Около 4 миллионов доз вакцины от Covid-19 отправили в воскресенье вечером.

Johnson&Johnson доставит еще около 16 миллионов доз к концу марта и 100 миллионов к концу июня, но распределение будет загружено обратно.

Хотя новый укол легче вводить и требует только одной дозы, администрация не меняет своих планов распределения.

Белый дом призывает американцев принять первую доступную им дозу, независимо от производителя.

В то же время главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что хотел бы привиться вакциной от Covid-19 производства компании Johnson & Johnson.

В конце февраля в США разрешили проводить прививки уже третьей вакциной против коронавируса — веществом Janssen от компании Johnson&Johnson.

Решение приняли в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Ранее консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам рекомендовал органу утвердить вещество.