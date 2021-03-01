В США еще в одном штате легализовали марихуану

В США в штате Вирджиния приняли закон, который легализует потребление марихуаны взрослыми. Новые правила вступят в силу в 2024 году.

Согласно закону, люди старше 21 года смогут законно приобрести 29,5 г марихуаны, а также выращивать в домашних условиях не больше, чем четыре куста растения.

Также принятым документом ставится в приоритете выдачи лицензий на развитие бизнеса темнокожими американцами, поскольку эти сообщества на протяжении многих лет значительно сильнее страдали от уголовного преследования за сбыт легких наркотиков.

В США марихуану легализовали в Калифорнии, Аляске, Аризоне, Южной Дакоте, Колорадо, Иллинойсе, Мэне, Массачусеттсе, Мичигане, Монтане, Неваде, Нью-Джерси, Орегоне, Вермонте, Вашингтоне, округе Комумбия.

Вирджиния стала 16 штатом, где разрешили законно употреблять марихуану.

Легализация марихуаны в Украине

Вопрос легализации медицинской марихуаны в Украине рассматривали накануне местных выборов в 2020 году. Тогда на всенародном опросе один из предложенных вопросов был о нужности принятия такого решения.

Разговоры о легализации медицинского каннабиса в Украине идут уже седьмой год. 2019 года законопроект о легализации подали в Раду, но впоследствии отозвали. 20 октября в Украине презентовали его новую версию.