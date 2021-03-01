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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Австрии аптеки начали бесплатно раздавать тесты на Covid-19

С 1 марта в Австрии аптеки начали бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус. Один человек может получить пять медицинских средств в месяц, не платя за это.

тест на коронавірус

Предложение действует для людей, которые имеют медицинское страхование с 15 лет. Однако большинство аптек просят, чтобы люди не создавали ажиотаж в первые дни. Ведь медицинские средства будут поставлять им постепенно.

Такие экспресс-тесты предназначены для собственной безопасности. Однако для визита в парикмахерскую, например, граждане должны сдать анализ в специальной лаборатории.

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Источник: Austria Presse Agentur

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