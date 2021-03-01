С 1 марта в Австрии аптеки начали бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус. Один человек может получить пять медицинских средств в месяц, не платя за это.

Предложение действует для людей, которые имеют медицинское страхование с 15 лет. Однако большинство аптек просят, чтобы люди не создавали ажиотаж в первые дни. Ведь медицинские средства будут поставлять им постепенно.

Такие экспресс-тесты предназначены для собственной безопасности. Однако для визита в парикмахерскую, например, граждане должны сдать анализ в специальной лаборатории.

В Японии испортилось более 1 тыс. доз вакцины

В одном из медицинских учреждений Японии испортилось более 1 тыс. доз вакцины от коронавируса. Работники утверждают, что это произошло вследствие неисправности холодильника.

Источник: Austria Presse Agentur