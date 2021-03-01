После улучшения эпидситуации на планете, которое фиксировалось в феврале, Всемирная организация здравоохранения заявляет о росте числа случаев коронавируса.

Об этом во время брифинга 1 марта заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус.

— Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается, — отметил Тедрос Гебрейесус.

По его информации, вспышки заболеваемости фиксируются почти на всей планете: в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Коронавирус в мире

В феврале ВОЗ заявляла, что в мире фиксируется снижение уровня распространения коронавируса.

Тогда в организации отмечали, что этого удалось достичь благодаря соблюдению противоэпидемических мер.

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Источник: ВОЗ