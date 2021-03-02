В Бельгии выступили против связи вакцинации против коронавируса с возможностью осуществлять поездки по Европе, хотя идею создания паспортов о вакцинации считают хорошей.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

— Для Бельгии не может быть и речи о том, чтобы связать вакцинацию со свободой передвижения в Европе. Уважение принципа недискриминации является фундаментальным. Вакцинация не является обязательной, и пока нет общего доступа к вакцине, — отметила Софи Вильмес.

По ее словам, возможность собрать всю информацию о вакцинациях в одном документе — хорошая идея.

При этом он может ограничивать передвижение людей.

Паспорт о вакцинации

В ЕС обсуждают введение паспортов о вакцинации против коронавируса.

В нем хотят указывать информацию о прививке, тестах и данные о выздоровлении.

Подробнее о введении паспортов о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Euractiv