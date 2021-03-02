До конца мая в рамках COVAX планируют поставить 237 млн доз вакцин от Covid-19

ВОЗ рассчитывает, что в рамках механизма COVAX до конца мая 2021 года смогут поставить не менее 237 млн ​​доз вакцины от Covid-19 в 142 страны.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Сегодня Гана и Кот-д’Ивуар начали вакцинацию своих медработников, став первыми странами, где вакцинация стартовала через механизм COVAX. На этой неделе будет поставлено 11 млн доз. А до конца мая будет поставлено в целом 237 млн ​​доз вакцин в 142 страны, — отметил он.

Также гендиректор ВОЗ добавил, что организации приятно наблюдать за тем, как медики получают вакцины. Но жаль, что это происходит только через три месяца после того, как некоторые богатые страны мира начали свои кампании по вакцинации.

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Украина также должна получить по механизму COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в первом-втором квартале 2021 года.

Накануне организация по борьбе с бедностью и предотвращению заболеваний ONE Campaign сделала вывод, что Европейский Союз, США и Великобритания закупают много вакцин от Covid-19.

После этого ЕС увеличил взнос в фонд COVAX до €1 млрд. Он должен приблизить мир к осуществлению главной цели COVAX — обеспечить 1,3 млрд доз вакцины 92-м странам с низкими и средними доходами до конца этого года.

Источник: ВОЗ