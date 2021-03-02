280 653 новых случая инфицирования Covid-19 за сутки. Такая статистика распространения коронавируса в мире по состоянию на вечер 2 марта.
В целом с начала пандемии коронавирусом заразились 114 140 104 жителя планеты.
Из них, по данным ВОЗ, скончались в результате осложнений 2 535 520. За последний день жертвами вируса стали 6 630 больных.
Лидеры по количеству больных Covid-19:
- США — 28 294 809;
- Индия — 11 124 527;
- Бразилия — 10 551 259;
- Россия — 4 268 215;
- Великобритания — 4 182 013.
Украина расположилась на 17 месте в глобальном списке – между Южной Африкой и Индонезией.
Где больше всего летальных случаев от коронавируса:
- США — 509 645;
- Бразилия — 254 942;
- Мексика — 185 715;
- Индия — 157 248;
- Великобритания — 122 953.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 2 марта коронавирус в Украине тестирование подтвердило у 5 336 человек. За все время пандемии заболели 1 357 470 украинцев.
Из них за сутки выздоровели 5 194 человека, а в целом – 1 176 918.
Умерли от последствий болезни 26 212 украинцев, из которых 162 — за день.