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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Количество инфицированных превысило 114 млн: статистика коронавируса в мире 2 марта

280 653 новых случая инфицирования Covid-19 за сутки. Такая статистика распространения коронавируса в мире по состоянию на вечер 2 марта.

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В целом с начала пандемии коронавирусом заразились 114 140 104 жителя планеты.

Из них, по данным ВОЗ, скончались в результате осложнений 2 535 520. За последний день жертвами вируса стали 6 630 больных.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

  • США — 28 294 809;
  • Индия — 11 124 527;
  • Бразилия — 10 551 259;
  • Россия — 4 268 215;
  • Великобритания — 4 182 013.

Украина расположилась на 17 месте в глобальном списке – между Южной Африкой и Индонезией.

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Где больше всего летальных случаев от коронавируса:

  • США — 509 645;
  • Бразилия — 254 942;
  • Мексика — 185 715;
  • Индия — 157 248;
  • Великобритания — 122 953.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 марта коронавирус в Украине тестирование подтвердило у 5 336 человек. За все время пандемии заболели 1 357 470 украинцев.

Из них за сутки выздоровели 5 194 человека, а в целом – 1 176 918.

Умерли от последствий болезни 26 212 украинцев, из которых 162 — за день.

Фото: Depositphotos

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