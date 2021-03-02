280 653 новых случая инфицирования Covid-19 за сутки. Такая статистика распространения коронавируса в мире по состоянию на вечер 2 марта.

В целом с начала пандемии коронавирусом заразились 114 140 104 жителя планеты.

Из них, по данным ВОЗ, скончались в результате осложнений 2 535 520. За последний день жертвами вируса стали 6 630 больных.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

США — 28 294 809;

Индия — 11 124 527;

Бразилия — 10 551 259;

Россия — 4 268 215;

Великобритания — 4 182 013.

Украина расположилась на 17 месте в глобальном списке – между Южной Африкой и Индонезией.

Где больше всего летальных случаев от коронавируса:

США — 509 645;

Бразилия — 254 942;

Мексика — 185 715;

Индия — 157 248;

Великобритания — 122 953.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 марта коронавирус в Украине тестирование подтвердило у 5 336 человек. За все время пандемии заболели 1 357 470 украинцев.

Из них за сутки выздоровели 5 194 человека, а в целом – 1 176 918.

Умерли от последствий болезни 26 212 украинцев, из которых 162 — за день.