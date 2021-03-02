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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Путешественники меньше жаждут приключений: как Covid-19 повлиял на туристов

Пандемия коронавируса сделала путешественников более осторожными и заставила их с опаской относиться к иностранцам.

Путешественники меньше жаждут приключений: как Covid-19 повлиял на туристов

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Tourism Research.

— Они (туристы, — Ред.) подсознательно ведут себя так, чтобы снизить риски, связанные с заражением. Путешественники стали менее склонны к приключениям. Сейчас они предпочитают ездить группами, покупать страховку и посещать те места, которые хорошо знают, — пишут исследователи.

Также ученые отмечают, что люди стали испытывать дискомфорт в общественных местах и бояться иностранцев.

По их мнению, это окажет влияние на развитие туристической сферы в будущем.

Туризм во время пандемии

Туристической отрасли понадобится не менее двух лет, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса.

Такое мнение выразил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина, Annals of Tourism Research

Фото: Unsplash

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