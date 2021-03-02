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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Молдова начала вакцинацию против коронавируса

2 марта 2021 года Молдова начала процесс массовой вакцинации против коронавируса.

вакцинація від коронавірусу

В стране в ближайшие два месяца планируют иммунизировать медиков и социальных работников, в планах — сделать в этот период 70 тыс. уколов.

Планируется, что вакцинация в стране будет проходить в три этапа. После иммунизации медиков и соцработников, в течение четырех месяцев собираются сделать прививки людям старше 60 лет, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, правоохранителям, военным, педагогам. Охват — около 733 тыс. человек.

Затем иммунизируют остальное население.

Прививки делают в Молдове вакциной от AstraZeneca.

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Вакцинация против коронавируса в мире

С декабря 2020 года в мире начался процесс массовой вакцинации населения против коронавируса.

Однако некоторые страны только сейчас присоединились к нему, среди них — Австралия, Южная Корея, Украина.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Newsmaker

Фото: Pixabay

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