2 марта 2021 года Молдова начала процесс массовой вакцинации против коронавируса.
В стране в ближайшие два месяца планируют иммунизировать медиков и социальных работников, в планах — сделать в этот период 70 тыс. уколов.
Планируется, что вакцинация в стране будет проходить в три этапа. После иммунизации медиков и соцработников, в течение четырех месяцев собираются сделать прививки людям старше 60 лет, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, правоохранителям, военным, педагогам. Охват — около 733 тыс. человек.
Затем иммунизируют остальное население.
Прививки делают в Молдове вакциной от AstraZeneca.
Вакцинация против коронавируса в мире
С декабря 2020 года в мире начался процесс массовой вакцинации населения против коронавируса.
Однако некоторые страны только сейчас присоединились к нему, среди них — Австралия, Южная Корея, Украина.
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Источник: Newsmaker